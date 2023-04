Prijzen in supermarkt zullen langzamerhand gaan dalen

De prijzen in de supermarkten blijven hard stijgen, maar mondjesmaat beginnen er ook al prijzen te dalen. En de verwachting is dat die trend zal doorzetten.

Voedselprijzen stijgen al een hele tijd explosief. De belangrijkste oorzaak is de snel stijgende prijzen van grondstoffen op de wereldmarkt. Graan en olie schoten in prijs omhoog na het begin van de oorlog in Oekraïne. Ook zuivel en vlees werden fors duurder.

Die prijsverhogingen zien consumenten maandelijks terug in de kassabon van de supermarkten. Maar daar lijkt een einde aan te komen, want de prijzen voor de meeste agrarische grondstoffen dalen al een tijdje op de wereldmarkt.

Mondjesmaat prijsverlagingen

,,Je ziet in de supermarkten mondjesmaat prijsverlagingen’’, ziet Thijs Geijer, sectoreconoom food bij ING. ,,De daling gaat langzaam.’’ Dat komt weer omdat fabrikanten nog niet alle prijsverhogingen hebben doorberekend in hun prijzen. Contracten met supermarkten lopen meestal langere tijd en daarin zijn prijzen afgesproken. Pas bij nieuwe afspraken kunnen fabrikanten de prijzen aanpassen.

En er zijn nog andere factoren die de prijs omhoog duwen, zegt Nadia Menkveld, econoom bij ABN Amro. ,,De loonkosten zijn gestegen en bijvoorbeeld de kosten voor verpakking. Die hogere kosten bepalen ook mede de prijs.’’

Brood, zuivel en vlees goedkoper

Toch is de grondstofprijs een belangrijke factor voor de kostprijs. ,,Bij de gemiddelde voedingsproducent zijn de inkoopkosten 70 procent van de kostprijs. Arbeid is 15 procent en 15 procent zijn de andere kosten, zoals energie en financieringskosten’’, zegt Geijer. Dus zal de daling van de grondstoffenprijzen door moeten werken in de prijs van het eindproduct.

Bovendien is energie een stuk goedkoper dan afgelopen jaar. Daar profiteren de fabrikanten ook van. De vraag is alleen wanneer de prijzen in de supermarkten gaan dalen. Geijer denkt dat richting de zomer de prijsdalingen echt merkbaar worden. ,,Dan denk ik aan brood en zuivel, maar ook vlees. Veevoer is al in prijs gedaald, dat is gunstig voor de kostprijs van vlees.’’

Menkveld wijst er op dat de prijsstijgingen voor fabrikanten pas na negen maanden terechtkwamen bij de consumenten. Dus zullen de prijsdalingen ook pas op termijn zichtbaar worden op de kassabon, verwacht ze. En ze waarschuwt dat de consument ook niet op prijzen van voor de oorlog in Oekraïne moet rekenen. ,,De grondstoffenprijzen dalen wel, maar zijn nog steeds hoger dan voor de oorlog uitbrak.’’

