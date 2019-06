Prik van een pieterman? Direct onder de hete kraan, dan is het (meestal) zo over

Bloemen voor verdronken Robin (7) neergelegd bij vijver in Overdinkel

10:45 Op de plek waar gisteren een 7-jarige jongen is verdronken in Overdinkel hebben dorpsbewoners in alle vroegte wat bloemen gelegd. Het gaat om een kind van een vluchtelingengezin uit Eritrea. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.