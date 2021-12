Prikangst onder zwangere vrouwen is groot: ‘Ik heb ergens gelezen dat...’

Gynaecologen en verloskundigen horen het steeds vaker in hun spreekkamers. ‘Ik heb ergens gelezen dat...’ Zwanger zijn in deze tijd is niet makkelijk. Want wat is nou het beste voor je kindje? Wel of niet vaccineren? Die keuze lijkt ergens in het midden te zitten, zien ze in het Jeroen Bosch Ziekenhuis waar zo’n 50 procent van de zwangere vrouwen in die regio niet gevaccineerd is op dit moment. Jennifer Senturk uit Drunen is één van die vrouwen. Ruim 33 weken zwanger is ze nu, met de conditie van een vaatdoek. Want zes weken geleden kreeg de 30-jarige Jennifer corona en werd ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar ze bijna een volle week aan de zuurstof lag. ,,Nu heb ik de antistoffen wel in m'n lijf, maar de prijs die ik er nog altijd voor betaal is heel erg groot.”