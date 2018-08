Prima vakantieweer met donderdag mogelijk hevige onweersbuien

Vandaag trekken aan het eind van de ochtend de meeste buien het land uit en wordt het geleidelijk aan droog. De rest van de dag krijgt het land afwisselend te maken met wolken en zon. Morgen wordt volgens Klaassen ook een dag met een mix van wolken en zon. ,,Er is landinwaarts kans op een enkel buitje, maar het stelt niet veel voor'', aldus de weerman. De temperaturen lopen morgen in een flink deel van het land op naar een graad of 25 à 27.



,,In het westen wordt het morgen door de matige wind die vanuit zee komt geen 25 graden, maar langs de kust is met een temperatuur tussen de 20 en 22 graden prima. Zeker uit de wind kan je dan heerlijk in de zon zitten'', aldus Weerplaza. Ook op de Waddeneilanden wordt het morgen door de wind minder warm dan landinwaarts. ,,Op de eilanden is er meer wind waardoor het koeler aanvoelt. Door een dikke windkracht 4 is het ook hier aangenamer om uit de wind in de zon te zitten.''