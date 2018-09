Primeur: Nederland krijgt fabriek voor schone kerosine

De plannen worden bevestigd door Maarten van Dijk, directeur van SkyNRG. Dat is het bedrijf dat de fabriek wil gaan bouwen. ,,We zitten nu in de laatste fase van het selecteren van een locatie en van leveranciers. Ik denk dat we eind dit jaar of begin volgend jaar definitief naar buiten kunnen treden."

Van Dijk noemt Rotterdam en Amsterdam als mogelijke alternatieven voor Groningen. ,,Maar we willen in Nederland bouwen, dat klopt."

KLM, een van de grondleggers en belangrijk aandeelhouder van SkyNRG, bevestigt dat er plannen zijn voor een biokerosinefabriek, maar wil er verder nog niet veel over kwijt. Nu maakt het Nederlandse luchtvaartbedrijf, dat al langere tijd met biokerosine werkt, gebruik van brandstof uit een fabriek in Los Angeles. Die brandstof wordt voornamelijk gebruikt op vluchten vanuit de stad aan de Amerikaanse oostkust.

De bouw van een Nederlandse fabriek zal voor flink wat werkgelegenheid zorgen, zowel bij de bouw ervan als wanneer hij eenmaal in bedrijf is. Niet alleen direct, maar ook indirect, in de vorm van productie en transport van biomassa. Volgens een bron gaat het in eerste instantie om een investering van 5 tot 10 miljoen euro.

Nederland zou voorop lopen als de fabriek er komt. Er is op dit moment geen andere biokerosinefabriek in Noordwest-Europa. Door de aanwezigheid van diepzeehavens en een goed netwerk van pijpleidingen is Nederland een interessante vestigingsplaats, stelt onderzoeks- en adviesbureau CE Delft in een vorig jaar gepubliceerd rapport.

Vergroenen

De luchtvaart staat onder grote druk om te vergroenen. De burgerluchtvaart is verantwoordelijk voor 2 tot 3 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. Voor Nederland gaat het zelfs om 7 procent van de totale uitstoot.

De luchtvaartsector groeit bovendien als kool. Andere sectoren maken veel meer werk van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, zo luidt de kritiek. In het Klimaatakkoord van Parijs zijn over de luchtvaart geen harde afspraken gemaakt. Daardoor dreigt het aandeel van de luchtvaart in de wereldwijde CO2-uitstoot explosief toe te nemen.

Het vliegen op biokerosine wordt gezien om als één van de manieren om de ecologische schade van de luchtvaart binnen de perken te houden. ,,De luchtvaart heeft anders dan andere sectoren niet zoveel alternatieven", zegt Anouk van Grinsven, onderzoeker bij milieudenktank CE Delft. ,,De ontwikkeling van elektrische vliegtuigen is nog lang niet zo ver als die van elektrische auto's. Biokerosine is daarom een belangrijke bron van vergroening."

Frituurvet

De zuinige kerosinevariant wordt gemaakt van bijvoorbeeld restanten uit de bos- en landbouw of de voedingsmiddelenindustrie. Een variant die al eens voor de Nederlandse fabriek genoemd werd, is gebruikt frituurvet. ,,Dat is ten opzichte van gewone kerosine ongeveer 80 procent duurzamer", zegt Van Grinsven. ,,Probleem is de beschikbaarheid. Die is niet groot genoeg om kerosine op grote schaal te vervangen."

Ook door de prijs van biokerosine wordt de brandstof nog niet op enorme schaal gebruikt. In 2017 was biokerosine twee tot drie keer zo duur als normale vliegtuigbrandstof, schrijft CE Delft in een rapport. Daarom zal de overheid nodig zijn om de ontwikkeling van de groene brandstof te bespoedigen.