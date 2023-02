Primeur: Rotterdammers horen celstraf eisen omdat ze ‘stiekem’ zonder condoom seks hadden

Femicide Elke acht dagen wordt een vrouw gedood, toch is Berte de enige aanklager die er fulltime mee bezig is

Elke acht dagen wordt in Nederland een vrouw om het leven gebracht. Vers in het geheugen staat de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht, waarbij een ex en haar moeder werden beschoten. Het raakt Berte van Heemst (39) enorm. Zij is de enige officier van justitie in heel Nederland die zich fulltime met partnergeweld bezighoudt. ,,Ik kan echt iets voor de slachtoffers betekenen.”