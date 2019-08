Prinses Christina op 72-jarige leeftijd overleden

Koning Willem-Alexander, Máxima en prinses Beatrix laten in een reactie weten ‘verdrietig te zijn door het overlijden van onze lieve zus en tante’. Op social media schrijven ze: ,,Christina was een markante persoonlijkheid met een warm hart. Met haar muzikale gedrevenheid en talent wist zij velen te beroeren. Wij koesteren de vele mooie herinneringen aan haar.’’

Lees ook Prinses Christina viert 72ste verjaardag Lees meer

Drie kinderen

Christina werd in 1947 geboren op Paleis Soestdijk. Haar roepnaam was aanvankelijk Marijke, maar ze besloot later als Christina door het leven te gaan. Voluit heet ze Maria Christina Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. Ze was de vierde dochter van Koningin Juliana en Prins Bernhard, de jongste zus van Prinses Beatrix.

Tijdens haar huwelijk met Jorge Guillermo kreeg ze drie kinderen: de nu in de Verenigde Staten woonachtige zonen Bernardo (41) en Nicolás (39) en Juliana (37), die in Italië woont. Het gezin van de prinses woonde van 1987 tot 1996 in villa Eikenhorst in Wassenaar, de woning waar tot voor kort koning Willem-Alexander en Máxima en hun drie dochters woonden.

Volledig scherm Prinses Christina en haar echtgenoot Jorge Guillermo en hun twee kinderen Bernardo en Nicolás op Koninginnedag in Den Haag in 1984. © ANP

Oma

Christina, grootmoeder van een kwartet kleinkinderen, woonde de laatste tijd een groot deel van het jaar in het Italiaanse Porto Ercole, de kustplaats waar haar ouders, prinses Juliana en prins Bernhard, hun vakantiehuis De Gelukkige Olifant hadden.

Ze trad de afgelopen jaren maar weinig in de openbaarheid, met uitzondering van de prijsuitreiking van het naar haar vernoemde muziekconcours en bij familie-aangelegenheden. Ook was ze in 2017 eregast bij een concert van violiste Janine Jansen tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan Italië.

Vorig jaar maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat Christina botkanker heeft. Dat was in het najaar van 2017 aan het licht gekomen.

Volledig scherm Prinses Christina stelt in aanwezigheid van haar ouders haar verloofde Jorge Guillermo voor aan het Koninkrijkskabinet in het Catshuis. Van links naar rechts minister-president drs. J.M. den Uyl, prinses Christina, Jorge Guillermo, prins Bernhard, koningin Juliana en de vice-premier en minister van Justitie, prof. mr. A.A.M. van Agt. © ANP

Kunst

Ongewild stond de prinses recent in de belangstelling toen ze een aantal kunstwerken, waaronder een tekening van Rubens, aanbood op een veiling van Sotheby’s. De schets van de Nederlandse meester werd uiteindelijk gekocht door een anonieme bieder voor bijna 7,2 miljoen euro.

Het stoffelijk overschot van Prinses Christina wordt overgebracht naar de Koepel van Fagel op het terrein van Paleis Noordeinde, waar in besloten kring afscheid wordt genomen. De crematie vindt eveneens in beslotenheid plaats. Er is door de familie een condoleanceregister geopend.

Volledig scherm Prinses Christina met haar zoon Bernardo. © ANP