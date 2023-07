Privacywaakhond doet onderzoek naar discriminerende fraudecontrole door DUO

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt een onderzoek in naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Aanleiding hiervoor zijn berichten in de media over misstanden bij de fraudecontrole van uitwonende studenten, die discriminerend zou zijn.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de AP dat het een onderzoek instelt naar DUO. Het onderzoek is deze week gestart. De autoriteit is fysiek al langs geweest bij DUO. Studenten die een migratieachtergrond hebben worden opvallend vaak beschuldigd van fraude met studiefinanciering, blijkt uit onderzoek.

Het Hoger Onderwijs Persbureau, NOS op 3 en onderzoeksplatform Investico voor onder meer De Groene Amsterdammer en Trouw, deden recent navraag bij ruim dertig advocaten die studenten hebben bijgestaan in fraudezaken tegen DUO. Die dienst is verantwoordelijk voor de studiefinanciering en leningen aan studenten.

Algoritme om fraude op te sporen

Sinds 2012 voerden de advocaten 376 bezwaar- of beroepsprocedures voor studenten die werden beticht van fraude met de uitwonendenbeurs, een maandelijkse toelage die studenten krijgen die niet thuis wonen. In ruim 97 procent van de zaken - 367 gevallen - ging het hierbij om studenten met een migratieachtergrond. DUO controleerde de afgelopen acht jaar - sinds de invoering van het leenstelsel - met name meerderjarige mbo-studenten, omdat zij onder dit stelsel ook nog een basisbeurs kregen.

Ruim tien jaar geleden is DUO gaan werken met een algoritme om fraude op te sporen. Het systeem pikt er potentiële fraudeurs uit met ‘zelfbedachte risico-indicatoren zoals leeftijd en opleidingsniveau’ - daar is volgens experts geen wetenschappelijke basis voor. De fraudeafdeling van DUO bepaalt vervolgens bij wie controleurs op huisbezoek gaan. Zij spreken onder meer met huisgenoten en buurtbewoners. Als de dienst concludeert dat er sprake is van fraude, moet de student de beurs terugbetalen en vaak komt er een boete bovenop.

‘Een verontrustend signaal’

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf noemde de bevindingen eerder in een reactie ‘een verontrustend signaal’. Want hoewel DUO de migratieachtergrond van studenten niet registreert, kan de fraudebestrijding ‘op een impliciete, indirecte manier een discriminerend effect’ hebben. Dijkgraaf gaf aan dat ‘grondig te willen nagaan’. Hij zei dat door de toeslagenaffaire de overheid daar ‘echt alert op is geworden.’

