‘Privéadres 14-jarige briefschrijfster op straat door slordigheid Rutte’

Afghaanse bewaker Abdul met gezin veilig in Nederland: ‘Voor het eerst in weken kunnen douchen’

23 augustus De Afghaanse bewaker Abdul Hayat Sultani (40) die met zijn vrouw en zeven kinderen vluchtte voor de taliban en zich verschanste in een kelder, is met zijn gezin in Nederland. ,,We zijn veilig en hebben voor het eerst in weken weer kunnen douchen. Ik ben zo blij!”