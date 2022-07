Problemen met Thalys houden aan: komende periode minder treinen van en naar Parijs

De trein naar het zuiden blijkt deze zomer niet het gedroomde alternatief voor Schiphol of de lange files op zwarte zaterdagen. Na twee forse storingen moet de Thalys tussen Amsterdam en Parijs deze zomer snijden in de dienstregeling.

Er zullen ‘de komende periode’ minder treinen rijden, zegt een woordvoerder van Thalys. Hoelang dat zo is, en om hoeveel treinen het gaat, kan ze niet zeggen. Tot komende zondag vallen er in elk geval heel wat treinen uit. Meestal zijn het er zo’n drie per dag. Soms gaat het over de trein tussen Amsterdam en Parijs, dan weer die tussen Brussel en Parijs, of vice versa.

De Thalys vanuit Parijs kwam afgelopen week twee keer vast te staan in de hitte. Vorige week dinsdag sloegen passagiers die vier uur stil stonden zelfs een raam in om aan water te komen. Zondagavond was het weer raak. Een Thalys strandde vanwege technische problemen, en vervolgens liep de boel in de soep. Meerdere treinen kwamen stil te staan, reden niet, of moesten noodgedwongen over het ‘gewone’ spoor in plaats van het hogesnelheidstraject. Daardoor strandden vele tientallen Nederlanders in Brussel.

Slaapplaats

Volgens Thalys krijgen de gedupeerde passagiers 250 procent van hun ticketprijs overgemaakt als compensatie voor de ellende. Ook zou voor iedereen die zondag in Brussel strandde een slaapplaats zijn geregeld. ,,Onzin”, zegt Saskia Kluit, voorzitter van reizigersorganisatie Rover. Toevallig was haar moeder - ,,Een fitte vrouw van 75” - een van de gedupeerden. ,,Ze heeft in Brussel midden in de nacht in de rij moeten staan op een plek waar Thalys hotelkamers zou aanbieden, maar dat bleek niet zo te zijn. Toen hebben wij voor haar een hotel geboekt en heeft ze nog in een heel lange rij voor een taxi gestaan.”

Kluit spreekt van een ‘abominabel slechte’ service van Thalys. ,,Mijn moeder is 22 uur met de trein onderweg geweest vanuit Barcelona. In Parijs moest ze ook al vier uur in de hitte in de rij staan voor er een Thalys naar Nederland vertrok. In al die tijd heeft ze geen glaasje water aangeboden gekregen. Zo kun je toch niet met mensen omgaan? Het is bovendien hartstikke gevaarlijk met die hoge temperaturen. Straks vallen er nog doden. Steeds meer mensen reizen over grotere afstanden per trein. Zorg dan dat dat comfortabeler wordt.”

Treinen naar de werkplaats

Volgens de woordvoerder van Thalys staan de incidenten van dinsdag en zondag overigens los van elkaar. ,,Dinsdag was er een probleem met een compressor, dat kwam vrijwel zeker door de hitte. Gisteren viel plotseling de stroom uit van een trein die eerder die dag nog probleemloos een rit had afgewerkt. We onderzoeken de incidenten, daarom zijn beide treinen nu van het spoor gehaald.”

De twee treinen die naar de werkplaats gehaald zijn, zorgen er ‘mede’ voor dat er de komende tijd minder treinen rijden, zegt Thalys. ,,We hebben 28 treinen. Er zijn er altijd wel een paar niet beschikbaar door onderhoud, nu komen er nog eens twee bij.”

Volledig scherm Vorig jaar nam Thalys een nieuwe trein in gebruik met een hogere capaciteit. © ANP

Diverse reizigers uit Nederland, België en Frankrijk klagen op sociale media over de uitgevallen treinen. Ook is er onvrede over de slechte telefonische bereikbaarheid van Thalys. Volgens de woordvoerder van de maatschappij krijgt iedereen die te maken krijgt met een geannuleerde treinrit bericht. ,,Zij kunnen hun reis verzetten of cancellen. In dat geval krijgen ze een vergoeding.”

Treinen nu al overvol

Rover-voorzitter Kluit hoopt dat Thalys goed kijkt naar de problemen waar Schiphol deze zomer mee kampt. ,,Zorg dat je het aantal reizigers beperkt tot aanvaardbare proporties. De treinen naar het zuiden zitten nu al overvol. Als er één trein plotseling uitvalt, moeten al die passagiers in andere treinen stappen.”

Ook Henri Janssen van FNV Spoor maakt zich zorgen over de problemen met de Thalys. ,,Mijn grootste zorg is dat mensen nu gebruik gaan maken van andere lijnen, zoals de intercity van Amsterdam naar Brussel. Die is al compleet overvraagd, dat is niet fijn voor onze collega’s op de trein. De trein naar Brussel wordt ook vaak gebruikt door binnenlandse reizigers. Het zou erg fijn zijn als de NS die reizigers erop wijst dat ze andere treinen kunnen pakken.”

Dat laatste gebeurt overigens al. Op Rotterdam Centraal werden treinreizigers vanavond opgeroepen om met binnenlandse treinen naar het zuiden te reizen, omdat de intercity naar Brussel overvol was.

Vrije markt

Volgens FNV’er Janssen laten de problemen met de Thalys zien ‘hoe kwetsbaar internationaal vervoer per spoor nu nog is’. ,,Terwijl het volgens mij een heel belangrijke bijdrage moet gaan leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Je kunt dit niet aan de vrije markt overlaten, overheden moeten zelf fors investeren in internationale treinen. Zorg voor goed materieel en goed opgeleid personeel, pas dan kun je een volwaardig en stevig alternatief bieden voor bijvoorbeeld vliegen.”

Saskia Kluit hoopt namens Rover dat staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Vivianne Heijnen internationale treinaanbieders aanspreekt op het opstellen van een goed crisisprotocol. ,,Het kan niet zijn dat je mensen zo behandelt. Zorg voor goede informatievoorziening, regel iets voor oudere passagiers, zorg dat er vervoer naar hotels beschikbaar is als er iets misgaat. Wij zijn als Rover erg voor internationale treinreizen. Maar dan moet je de boel wel op orde hebben.”