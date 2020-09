‘Procureur-generaal Hoge Raad moet onderzoek doen naar volgen van advocaten’

Advocaten: ‘Zaak-Tag­hi kan niet verder zonder onderzoek naar OM’

27 augustus Advocaten in de liquidatiezaak Marengo willen twee hoofdofficieren van justitie, rechercheurs en de liaison-officier in Dubai verhoren over de beschuldigingen dat advocaten dossiers lekten — en over ‘de geheime operatie’ waarin twee raadslieden tot in Dubai zijn gevolgd.