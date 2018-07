Proef geslaagd: NS geeft 700 beveiligers bodycam

De zogenoemde veiligheid- en servicemedewerkers kunnen de camera inschakelen als er een onveilige situatie ontstaat, bijvoorbeeld als ze te maken krijgen met iemand die herhaaldelijk is betrapt op zwartrijden.



Het gesprek wordt opgenomen en er worden beelden van gemaakt die later, met beelden van camera's in treinen en stations, eventueel door politie en justitie kunnen worden gebruikt.