Professioneel kickbokser twee keer op één dag voor rechter wegens vechten

Pikant is dat J. (21) in het verleden al eens een scheidsrechter bij het kickboksen een dreun gaf omdat hij een wedstrijd verloor. Ondanks dat legde de bekendste kickboksorganisatie Glory (waar Rico Verhoeven het boegbeeld is en ook Badr Hari onder contract staat) hem vorig jaar een profcontract voor.

Moordverdachte

J. zal maandag om 13 uur in de rechtbank Den Bosch horen of hij schuldig wordt bevonden voor zijn deelname aan een massale vechtpartij die op 21 februari losbarstte in diezelfde rechtbank. Die knokpartij begon toen een man op de publieke tribune de verdachte van een moord aanviel. In de massale knokpartij die daarna ontstond zou ook Mohammed J. hebben deelgenomen. Hij was bevriend met het slachtoffer van de moord. J. en vijf andere vechtjassen horen maandag hun straf. Tegen hen is 200 uur werkstraf geëist.