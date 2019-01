Prominenten tekenen liefdesversie van antihomopamflet: ‘Heb lief naar eigen wens’

Zij vragen iedereen die ‘vrijheid en liefde een warm hart toedraagt’ het document te tekenen. Dat hebben tientallen prominenten inmiddels gedaan, onder wie Tweede Kamerleden Lilianne Ploumen (PvdA) en Dilan Yesilgöz (VVD). Ook regisseur Eddy Terstall staat op de lijst, evenals actrice Jennifer Hofman, presentator Cornald Maas en oud-politicus Frits Huffnagel.



De initiatiefnemers spreken van een ‘liefdesverklaring aan mensen en een liefdesverklaring aan de vrijheid’. ,,Het is van belang de vrijheid te verdedigen om lief te hebben naar eigen wens’’, schrijven ze.



Boven de verklaring staat een tiental stellingen, waar ondertekenaars mee instemmen. ,,Wij bevestigen dat ieder vrij is in het vormgeven van het eigen leven’’, begint de laatste stelling. ,,En dat er zowel in wetgeving als in sociaal verkeer geen directe of indirecte dwang of uitsluiting plaatsvindt.’’



