ProRail slaat alarm, wil minder strenge regels: vertraging dreigt voor kwart spoorwerk tot 2029

De laatste jaren voert ProRail steeds meer onderhoudsklussen uit. Vorig jaar groeide het aantal werkzaamheden met 20 procent en dit jaar nog eens. De kosten van onderhoud groeien daardoor van 1,3 miljard euro per jaar nu naar 1,8 miljard in 2025.

Inmiddels is de rek er echter uit. Liefst een kwart van alle onderhoudsprojecten die ProRail tussen 2025 en 2029 wil uitvoering, dreigt vertraagd te raken. De oorzaken zijn personeelstekorten bij zowel ProRail, spoorinfrabedrijven en ingenieursbureaus. Het economisch herstel na corona plus de oorlog in Oekraïne zorgt daarnaast wereldwijd voor materiaaltekorten.

Dassen en bevers

Maar ook wettelijke regelgeving speelt ProRail parten. Vandaar dat baas Voppen pleit voor een uitzonderingspositie voor het spoor. Het gaat onder meer om regels rond het opheffen van overwegen en rond dieren die schade veroorzaken aan spoordijken, zoals dassen en bevers.

,,Dit jaar moesten we het treinverkeer twee keer stilleggen als gevolg van dassen, zowel in Friesland en Noord-Brabant. Door een rode vlag op te steken hebben en goed samen te werken de overheid, hebben we dat razendsnel kunnen oplossen. We willen echter al in actie kunnen komen als er nog geen noodsituatie is.”

In Ede-Wageningen, waar het complete stationsgebied op de schop gaat, stuitte ProRail op zandhagedissen. ,,Gevolg is dat we een enorm gebied compleet moesten afzetten en een bepaald viaduct pas een jaar later gebouwd kon worden.”

Voppen wil verder dat spooronderhoud vaker overdag kan plaatsvinden. Dat is momenteel slechts mondjesmaat mogelijk nu in de meeste gevallen het complete treinverkeer stilgelegd moet worden. ,,In de nacht werken is zeer ongezond voor werknemers", stelt de ProRail-baas. ,,Veel spoorwerkers willen niet langdurig voornamelijk in de nachten of in het weekend werken en houden er na een jaar of vijf tot zeven weer mee op.”

Treinongeluk Voorschoten

Eerder klonken bij ProRail stemmen om het treinverkeer minder vaak stil te leggen in zulke situaties. Voppen wil daar echter gezien het recente treinongeluk in Voorschoten niet op ingaan. ,,We moeten kijken onder welke voorwaarden we dit doen. De veiligheid mag uiteraard niet in het geding komen. Daarvoor moeten we ook goed onderzoeken wat er in Voorschoten mis ging.”

ProRail hoopt dat de soep uiteindelijk minder heet gegeten wordt dan opgediend. De spoorbeheerder hoopt het aantal vertraagde projecten terug te brengen tot maximaal 15 procent. Komende periode wil ProRail samen met marktpartijen en de sector bekijken hoe dat te realiseren valt. ,,Aanpassing van regelgeving zou daar erg bij helpen.”

Pijnlijke keuzes

Mocht dat allemaal niet lukken dan moeten er pijnlijke keuzes worden gemaakt. ,,Keuzes die gevolgen hebben voor de reiziger, het goederenvervoer en de bereikbaarheid van steden en dorpen.”

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er op bepaalde trajecten minder vaak treinen kunnen rijden. ,,We hebben nu bepaalde corridors gepland waar we intercity's vaker willen laten rijden. En op Amsterdam CS willen we perron breder maken zodat er meer reizigers kunnen instappen. Dat soort projecten kunnen we dan niet doen.” Voppen beklemtoont dat noodzakelijk onderhoud altijd door zal gaan.