ProRail staakt omstreden veiligheidscampagne

Twaalf arresta­ties bij invallen na aanslag De Telegraaf

12:25 Teams van de politie en de Dienst Speciale Interventies zijn vanochtend, in verband met de aanslag op het kantoor van De Telegraaf in juni vorig jaar en het faciliteren van ander grof geweld, op meerdere adressen binnengevallen. Daarbij zijn twaalf personen tussen de 20 en 27 jaar oud aangehouden. Allen waren bekenden van de politie. Zes van hen worden direct in verband gebracht met de aanslag.