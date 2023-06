ProRail volgde ‘cruciaal advies’ niet op tijdens rampavond op spoor: ‘Sociale schade is enorm’

ProRail heeft zondagavond tijdens de enorme problemen met het Amsterdamse treinverkeer een naar nu blijkt cruciaal advies niet direct opgevolgd. Het advies was om de verkeersleidingspost van Amsterdam door te schakelen naar Utrecht. Daardoor kon het treinverkeer maandagochtend niet worden opgestart en konden ongeveer honderdduizend mensen niet naar hun werk of school.

ProRail had een deel van die problemen kunnen voorkomen als er was geluisterd naar een melding eerder op de avond, stelt Maatschappij voor Beter OV, een actiegroep voor de verbetering van het openbaar vervoer. ,,We hebben aan het begin van de avond via de telefoon erop aangedrongen om de bediening van de Amsterdamse verkeersleidingspost per direct door te schakelen naar de centrale post in Utrecht”, zegt voorzitter Rikus Spithorst. ,,Daar wilden ze niet aan beginnen. Ze vonden het een te groot risico, want dan zou het treinverkeer een aantal uur stil komen te liggen. Nou, we weten allemaal hoe de avond en ochtend verder is verlopen...”

De belangenclub van de goederenvervoerders RailGood spreekt van de zoveelste miskleun, treindeskundige Hildebrand van Kuijeren vraagt zich af hoe een storing zó lang kon duren en FNV Spoor vindt het ‘verbijsterend’.

Gestrande reizigers op Schiphol Airport wachten bij de officiële taxistandplaats voor een taxi. Door een storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam was er geen treinverkeer mogelijk

Niet zonder gevolgen

Pas in de loop van de nacht besloot ProRail dat het overhevelen naar de noodpost in Utrecht noodzakelijk was. Veel te laat, zegt Spithorst. ,,Hierdoor konden heel veel mensen vanochtend niet met de trein. Dat is absoluut onaanvaardbaar.” Hij spreekt zelf van een ‘cruciaal advies’. ,,Een hele avond, nacht en deel van ochtend géén treinen. Dat kan gewoon niet. De schade is zowel sociaal als economisch enorm. Dit mag niet zonder gevolgen blijven.”

Het niet direct opvolgen van het advies wordt de komende dagen door ProRail geëvalueerd. ,,Of hier echt een fout is gemaakt moet uit die evaluatie blijken”, zegt een woordvoerder. ,,Besef wel: terugvallen op zo’n noodpost gebeurt niet zomaar. Daar gaat een grondige analyse aan vooraf.” ProRail stelt dan ook dat er een zorgvuldige afweging is genomen. ,,Het is geen kwestie van een knop omzetten en klaar: zo’n doorschakeling duurt zeker vier uur. In die periode kun je dus sowieso niet rijden. Dat is nogal wat.”

In de tussentijd probeerde ProRail zondagavond een andere oplossing te vinden, maar dat bleek onhaalbaar. Daarom werd in de nacht alsnog besloten tot de noodmaatregel. ,,We weten nog niet wat de oorzaak van de storing was. Het was daarom lastig om een juiste inschatting te maken.” Het bedrijf spreekt van een ‘rampscenario’ voor reizigers. ,,We hebben tot in het holst van de nacht keihard gewerkt om de storing op te lossen, maar het heeft niet mogen baten. Reizigers hebben op de stations moeten slapen, dat valt op geen manier goed te praten.”

Door een IT-storing was er lange tijd geen treinverkeer mogelijk.

Wat gebeurde er?

Sinds zondagmiddag kampte de Amsterdamse verkeersleidingspost van de spoorbeheerder met een grote IT-storing. Daardoor reden er een groot deel van de avond, de hele nacht en maandagochtend geen treinen van en naar Amsterdamse stations. Ook was er ‘s nachts vanwege de storing in Amsterdam geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal.



De spoorwegbeheerder geeft aan dat zondagavond nog altijd twee werkplekken werkten. ,,Dit was belangrijk om te zorgen dat de treinen die op dat moment op het spoor waren nog naar de stations konden. We wilden voorkomen dat deze passagiers nog minimaal vier uur in de trein zouden moeten blijven.” Het was onmogelijk bussen in te zetten om passagiers te vervoeren. ,,In de regio Amsterdam heb je te maken met veel reizigers en veel verschillende bestemmingen, waardoor dit niet te doen was met de inzet van bussen.”

Ook was er 's nachts vanwege de storing in Amsterdam geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal. De treinen rondom Amsterdam worden voorlopig vanuit Utrecht aangestuurd. Mocht het nodig zijn dan kan ProRail de uitwijklocatie maandenlang openhouden. Hier zal voor de reiziger niets van te merken zijn, zegt Marije Kraaijeveld, postmanager Amsterdam van ProRail.

‘Onbestaanbaar en schokkend’

Het is belache­lijk dat er anno 2023 geen alterna­tief plan op tafel ligt Hans-Willem Vroon, RailGood Problemen met verkeersleidingssystemen ‘stapelen zich al jaren op’, stelt de belangenclub van de goederenvervoerders RailGood. ,,Incidentenbestrijding en fatsoenlijke management laten al lange tijd te wensen over. De verkeersleiding is onderbezet. Hoe zou dat nou toch komen?”, zegt directeur Hans-Willem Vroon. Het ‘geklungel’ op het spoor zondag is voor Vroon de zoveelste ‘miskleun’. ,,Het is belachelijk dat er anno 2023 geen alternatief plan op tafel ligt. Er is ontzettend veel belastinggeld uitgegeven aan goede ict en aan een fatsoenlijke back-up. Dat moet niet 4 uur duren, maar direct! Je moet zorgen dat die hut van je functioneert, maar dat gebeurt al jaren niet.”



Treindeskundige Hildebrand van Kuijeren vindt het ook ‘onbestaanbaar en schokkend’ dat de storing zó lang heeft moeten duren. ,,Er is enorm veel geïnvesteerd in die noodpost, maar als puntje bij paaltje komt dan wordt er geen gebruik van gemaakt. Hoe kán dat?”

Verbijstering bij vakbond

FNV Spoor vindt het ‘verbijsterend’ dat er ‘zo lang is gewacht om naar Utrecht over te gaan’. ,,Het bizarre is dat de NS daardoor continu een voorspelling moet doen die niet haalbaar blijkt. Daarmee jaag je personeel en reizigers tegen elkaar in het harnas”, verzucht bestuurder Henri Janssen.

Niet alleen ProRail, maar ook de NS heeft volgens Janssen steken laten vallen. ,,Personeel op treinen en stations bleven in onwetendheid en werden overspoeld met vragen en ook geïrriteerde en boze reacties van de gestrande reizigers. Het ontbrak bij het management van de NS aan lef om koffie, thee en broodjes gratis te verstrekken. Gestrande reizigers moesten zelfs het toiletbezoek op stations betalen. Dan denk ik: NS, pak je verlies en toon je als een goede gastheer. Kom op zeg!”, briest bestuurder Henri Janssen.

Reizigers wachten tevergeefs op een trein op station Amsterdam Centraal.

Woekerprijzen

Rover roept intussen de NS op ‘maximaal coulant’ te zijn als het gaat om compensatie van gedupeerde reizigers. Op de website deelt de reizigersorganisatie informatie over welke rechten je hebt als reiziger bij een dergelijke situatie. De NS belooft ervoor te zorgen dat gedupeerden een ‘ruimhartige compensatie’ krijgen. Mensen kunnen mogelijk ook eventuele taxi- of hotelkosten vergoed krijgen.



Volgens de woordvoerder gaat het bij de vergoeding wel om maatwerk en moeten de kosten redelijk zijn. ,,Een suite in het Hilton is wel een ander verhaal.” Uit Amsterdam kwamen berichten dat taxi’s en Ubers ritten naar Schiphol aanboden tegen woekerprijzen van meer dan 200 euro.



De chaos op het Amsterdamse spoor is volgens Arriva-topman Anne Hettinga ‘het zoveelste bewijs’ dat het Nederlandse spoorwegennetwerk ‘veel te veel verknoopt is met elkaar’. ,,Als er ergens een storing is, heeft een groot deel van het land daar direct last van. Er moet een einde komen aan die afhankelijkheid. Breng niet alles onder bij de NS. Doe het anders! De oogkleppen moeten af bij de Nederlands regering.”

Thuisbrengplicht NS niet van toepassing op massale treinuitval De wettelijke thuisbrengplicht van de NS blijkt niet van toepassing op een grote treinstoring zoals die van zondagavond. ,,Er zitten maakbaarheidsvoorwaarden aan deze verplichting”, verklaart een woordvoerder van de NS. Bij een relatief kleine treinuitval kan de NS bijvoorbeeld zorgen voor vervangend vervoer, zoals bussen. Dit was zondag echter onmogelijk door de grote aantallen gestrande reizigers. ,,Het is niet alsof er één trein problemen had of zes gestrande passagiers op een verlaten perron stonden”, zegt de NS. ,,Met grote aantallen mensen is het regelen van vervangend vervoer lastiger.” ,,Er kunnen 50 mensen in een bus en nu hadden we te maken met 50.000 reizigers. Als we al die mensen per bus hadden moeten vervoeren was heel Amsterdam dichtgeslibd. Afgezien van het feit dat het onmogelijk was geweest om al die bussen te regelen. Ook kun je dan te maken krijgen met gevaarlijke situaties, als mensen allemaal tegelijkertijd in de bussen willen.” Vanwege een grote treinstoring strandden zondag duizenden mensen in Amsterdam. Onder de reizigers bevonden zich veel concertbezoekers van shows van Harry Styles in de Amsterdam ArenA en Ghost in AFAS Live. Ongeveer 150 mensen brachten de nacht door in de Ziggo Dome.

