Prorail worstelt met gevolgen van droogte: het spoor verzakt

Verzakkingen in het spoor zijn volgens ProRail het gevolg van droogte en periodes met juist veel regen. Gevaar leveren de verzakkingen volgens de spoorbeheerder niet op. ,,Ons spoornetwerk voldoet aan zeer strenge criteria. Dat er snelle, ernstige verzakkingen plaatsvinden is natuurlijk nooit volledig uit te sluiten, maar die kans is heel klein’’, aldus een woordvoerder van de organisatie. In de praktijk gaat het volgens ProRail tot dusverre om verzakkingen van hooguit enkele centimeters in een periode van meerdere dagen.

Tekenen van verzakking

Tot nu toe werd de situatie op en rond het spoor in de gaten gehouden door systematische, fysieke controles en naar aanleiding van meldingen van machinisten. In de proef die ProRail nu houdt, meten sensoren iedere tien minuten of er afwijkingen zijn. De gegevens die daaruit voortkomen, worden gebruikt om tijdig in te grijpen.



Zodra het spoor tekenen van verzakking vertoont, kan ProRail in de nacht een zogeheten stopmachine over het spoor laten rijden. Die kunnen er in één rit voor zorgen dat het weggezakte grind weer onder het spoor terecht komt en dat bielzen en spoor recht liggen. Door tijdig in te grijpen kan ProRail voorkomen dat treinen hun snelheid moeten verlagen op verzakte spoorvlakken.