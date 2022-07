Prostitutie, gestolen goederen, drugs: dit project moet einde maken aan criminaliteit op vakantieparken

De zon is dinsdag 31 mei nog niet op als de gemeente Harderwijk, de Belastingdienst en de politie hun tenten opslaan voor de deur van camping De Konijnenberg. Niemand komt het park meer op of af, zonder grondige controle. Doel: inzicht krijgen in (vermeend) crimineel gedrag, illegaal bewonen van chalets en hulp bieden bij misstanden.