Protestactie bij Chemours: ‘Eindelijk, eindelijk wordt nu ook de politiek wakker’

Eindelijk wordt er regelmatig gemaaid op plek waar Lieke (16) acht jaar geleden om het leven kwam

Voor Kees en Marieke is 16 juni sinds 2015 zwart omrand. Het is de dag waarop hun 16-jarige dochter Lieke op de fiets werd aangereden door een scooter. Het meisje overleed een week later. Het hoge gras belemmerde het zicht op die fatale dag. Haar ouders strijden al jaren bij de gemeente op tijd te maaien. Acht jaar later is dat eindelijk gebeurd. ,,Het stelt ons iets meer gerust.”