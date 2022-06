Protestboer en trekkerleider waarschuwt: ‘Wat we hebben gezien is het topje van de ijsberg’

Reacties op boerenac­ties: ‘Ik snap de frustratie van de boeren, maar terreur is niet het antwoord’

‘Boeren staan niet boven de wet’ en ‘Ik heb er een hard hoofd in dat er politici zijn die het belang van bewegingsonderwijs inzien’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 29 juni verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

29 juni