Protestboeren willen woensdag weer de weg op: verkeershinder lijkt onvermijdelijk

Rijkswaterstaat wacht af wat er woensdag gebeurt. ,,Het wordt opletten geblazen. Maar we weten niet wanneer ze gaan rijden, waar ze vertrekken, hoe de rest van de route is. Misschien is er wel regen. Hoe rijden de tractoren, en hoe alert zijn automobilisten? Er zijn zoveel factoren.’’



Burgemeester Johan Remkes van Den Haag gaat er vanuit dat de boeren zich aan de afspraken gaan houden. Dat betekent dat Den Haag aanstaande woensdag vooralsnog geen vesting wordt waar geen auto meer in kan. ,,We gaan flexibel afsluiten. Alleen waar nodig’’, zegt de woordvoerder van de burgemeester. ,,Dat betekent dat mensen die in Den Haag werken of hun kind naar school brengen, en dat duidelijk kunnen maken bij een afzetting, er gewoon door kunnen.’’