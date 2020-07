Protesterende boeren rijden met trekkers de A2 op, kilometerslange file

Crisis bij Gaykrant na beschuldi­gin­gen zedenmis­drijf: BN’ers verlaten app, crisisteam opgezet

18:11 De crisis is compleet bij De Gaykrant, het grootste en meest invloedrijke nieuwsplatform voor homoseksuelen in Nederland. Door de rel rondom hoofdredacteur Hans P. (44) trekken meerdere medewerkers zich (tijdelijk) terug, onder wie BN’ers die liever niet met naam genoemd willen worden. Adjunct-hoofdredacteur Paul Hofman betreurt de situatie en zet een crisisteam op om De Gaykrant door de moeilijke situatie te loodsen. ,,We maken hoe dan ook een doorstart en kijken wie daar binnen het beste past.”