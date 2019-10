Provincie verleent vergunning, groen licht voor Formule 1 op Zandvoort

Met die vergunning in de hand kan het circuit vol aan de bak om tijdelijke tribunes te plaatsen, het verharde terrein uit te breiden, en nieuwe wegen en tunnels aan te leggen. Met het verlenen van de vergunning heeft het circuit volgens de provincie ook aangetoond dat de stikstofproblematiek onder controle is. Komende week wordt er nog gereden op het circuit. Vanaf 3 november moet er met man en macht worden gewerkt om het verouderde circuit aan te passen voor de Dutch Grand Prix op 3 mei 2020.

Directeur Circuit Zandvoort Robert van Overdijk: ,,Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst bevestigen met deze ontheffing dat het Circuit Zandvoort zorgvuldig te werk is gegaan in voorbereiding op de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in 2020. Het Circuit heeft aangetoond dat de stikstofdepositie in de komende jaren alleen maar minder wordt. Zoals de nieuwe wetgeving ook voorschrijft.”

Stichting Rust bij de Kust en stichting Duinbehoud lieten eerder vandaag weten dat het circuit ‘illegaal’ duinen egaliseerde. En stuurde een foto mee als bewijs. Later werd die bewering ingetrokken. Ze hadden zich vergist, stelden ze, omdat ze niet meer op het terrein konden komen en ze zich baseerden op een foto die van ver genomen was. Toen ze uitgenodigd waren om de situatie te bekijken, haalden ze bakzeil. Het grondwerk dat werd gedaan was bekend en werd gedoogd. Voortaan gaan de milieuclubs eerst kijken voor ze iets beweren.

Van Overdijk: ,,Met deze stap laat Circuit Zandvoort wederom zien dat we, zoals we gezegd en beloofd hebben, de wet en regelgeving zeer serieus nemen, ondanks dat anderen graag anders willen geloven.’’

Juridische strijd nog niet gestreden