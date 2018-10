Provinciehuis Flevoland afgezet vanwege verdacht pakketje en spandoeken Oostvaardersplassen

Anke (64): 'Soms krijg ik de vraag hoe lang ik nog denk door te gaan'

21 oktober Wie in een kantoortuin werkt, ziet amper vrouwen van boven de 60. Ze zijn weggesaneerd of vertrokken met een regeling. En áls ze nog werken, wordt ze gevraagd of ze niet liever op hun kleinkind zouden passen. Deze vijf dames piekeren daar niet over.