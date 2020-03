Psychiater Dirk de Wachter: ‘Iemand met zoveel geluk als ik, moet zorgen voor anderen’

Bevoorra­den van supermarkt is nu topsport: ‘Er is genoeg, maar het is een me­ga-operatie’

10:05 Supermarkten zijn in deze crisistijd van levensbelang voor onze voedselvoorziening. Nederland is al ruim een week aan het hamsteren en voorlopig lijkt het niet rustiger te worden in de winkels. De bevoorrading is een gigantische operatie. ,,Normaal wordt een winkel twee tot drie keer per dag bevoorraad, nu is dat vier tot vijf keer.’’