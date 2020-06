Publicist in moordzaak-Vaatstra definitief veroordeeld tot celstraf

Publicist Wim Dankbaar moet definitief twee maanden de gevangenis in voor lichtzinnige beschuldigingen die hij uitte in een omstreden boek over de moord op Marianne Vaatstra. Het eerder uitgesproken vonnis van het gerechtshof blijf hiermee in stand, heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

Wim Dankbaar is mede-auteur van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra‘. Volgens het boek is Marianne Vaatstra niet verkracht en vermoord door de Friese veeboer Jasper S., die daarvoor in 2013 werd veroordeeld, maar door een asielzoeker. Maaike Vaatstra is de moeder van het slachtoffer.

De verdachte werd eerder door het hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden. In zijn strafzaak betoogde de schrijver dat hij te goeder trouw mag geloven dat de beschuldigingen die in het boek zijn geuit waar zijn en dat het in het algemeen belang was deze misstanden bekend te maken. Volgens het hof ging hij echter volstrekt lichtzinnig af op de beweringen. Hij kon er niet zo maar van uitgaan dat wat hij schreef waar was.

Definitief

Dankbaar besloot bezwaar aan te tekenen tegen zijn veroordeling, omdat een verzoek tot het horen van getuigen door het hof was afgewezen. De Hoge Raad oordeelt nu echter dat de klachten ongegrond zijn en geen ‘juridisch belangrijke nieuwe vragen’ oproepen. Met de uitspraak van de Hoge Raad is de veroordeling en de opgelegde gevangenisstraf nu definitief.

De strijd van Wim Dankbaar heeft hem al veel gekost. Zo raakte hij al tonnen aan dwangsommen kwijt omdat hij de moeder van de vermoorde Marianne Vaatstra niet met rust kon laten en ondanks haar nadrukkelijke wens om het niet te doen, toch haar dagboek gebruikte in een boek.

Recidive

Het is niet de eerste keer dat Dankbaar tegen een veroordeling aanloopt. In 2014 kreeg hij al een voorwaardelijke celstraf voor smadelijke publicaties over de zaak Vaatstra. Door de jaren heen werd hij in meerdere rechtszaken in het ongelijk gesteld, waardoor Dankbaar naar eigen zeggen zijn hele vermogen kwijtraakte.

In 2016 legde Dankbaar beslag op de AOW-uitkering van de moeder na juridisch gesteggel over de dwangsommen. Na drie weken besloot hij het weer op te heffen.

In 2017 legde de rechter Dankbaar een verbod op om ‘in persoon, telefonisch, per post, per e-mail, ander elektronisch medium, of op welke wijze dan ook in contact te treden of te doen treden’ met de moeder.