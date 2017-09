Publicist Wim Dankbaar en Peter R. de Vries tegenover elkaar in rechtszaal

De bekende misdaadverslaggever Peter R. de Vries vertelde het AD vorige week dat Dankbaar wat hem betreft niet erg kansrijk is in de zaak. ,,Iemand die zelf vindt dat hij werkelijk alles moet kunnen roepen en openbaren en daarbij de belangen van slachtoffers veronachtzaamt, die moet niet kleinzerig zijn als iemand iets terugroept.'' Daar is de advocaat van Dankbaar, Thijs Stapel, het niet mee eens, zo blijkt vandaag: ,,Hij heeft een afwijkende mening, maar dat wil niet zeggen dat hij op deze manier mag worden neergezet."



Volgens de advocaat van FremantleMedia, de producent van RTL Boulevard, is de kwalificatie 'kierewiet' licht. Hij noemt de theorie van Dankbaar in de zaak Vaatstra daarnaast een 'bizar complot' en stipt aan dat de publicist in 2013 door de politierechter nog is doorverwezen naar psychische hulp.



Verder zou 'kierewiet' een waardeoordeel zijn volgens de raadsman. ,,Het Europees Hof ging eerder akkoord met fascist en idioot." Ook haalt hij een zaak aan waarin de Volkskrant een andere publicist ooit een paranoïde gek noemde. Iets dat volgens de rechter toelaatbaar was.