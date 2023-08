Publiek belaagt en bekogelt agenten na wielerronde in Etten-Leur: ‘Een absurde explosie van geweld’

De onrust ontstond in het centrum. Daar vond zondagmiddag en -avond de Profwielerronde van Etten-Leur plaats, met ook allerhande randactiviteiten. Het evenement, waar de latere winnaar Mathieu van der Poel voor het eerst rondreed in zijn wereldkampioenentrui, trok veel publiek.

Rond 21.30 uur ontstond er een vechtpartij nabij de Markt en het Raadhuisplein. Nog altijd is onduidelijk waarom precies. Agenten kwamen ter plaatse om te de-escaleren. Ze gingen het gesprek aan. Volgens de politie sloeg toen opnieuw de vlam in de pan en werden agenten en beveiligers belaagd.

Wapenstokken getrokken

Onacceptabel

Burgemeester Mark Verheijen van Etten-Leur zegt in een reactie: ,,Het is erg jammer dat een prachtige dag in Etten-Leur, die in het teken stond van de wielerronde, zo moet eindigen. De omvang en de intensiteit van dit geweld heeft grote impact op de betrokken politieagenten, bewakers en onschuldige omstanders. Geweld tegen politie is volstrekt onacceptabel en tolereren we niet.”