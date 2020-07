Publiek mijdt bioscopen, ook nu er weer plek is

Voortvluch­ti­ge drugshande­laar na acht jaar opgepakt in Amsterdam

16:18 Een Britse drugshandelaar die bijna acht jaar lang uit handen van politie en justitie wist te blijven, is opgepakt in Amsterdam. Mark Liscott, (59) uit Great Barr bij Birmingham probeerde nog te ontsnappen door over naburige balkons te springen maar politieagenten wisten hem in de kraag te vatten.