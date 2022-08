‘Puinhoop’ bij Ter Apel door goedbedoelde acties: ‘Stop met dumpen van spullen’

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is afgelopen weekend een ‘gespannen en stressvolle situatie’ ontstaan nadat vrijwilligers een overvloed aan onbruikbare spullen hebben achtergelaten. Hulporganisaties roepen vrijwilligers op om hiermee te stoppen. Het COA sluit zich hierbij aan. ,,Het is goed bedoeld, maar het zorgt voor chaotische situaties en draagt niet bij aan de rust”, aldus een woordvoerder.

Bij het aanmeldcentrum zijn gisteren veel spullen uitgedeeld, zoals eten en drinken maar ook dekens, kleding, jassen en schoenen. Ook Glennis Grace deelde spullen uit. De zangeres arriveerde met zeven auto’s en een aanhanger vol met onder meer speelgoed, kleding en hygiënische producten.

De uitgedeelde spullen vonden gretig aftrek onder de asielzoekers, maar er was zóveel gebracht dat er zelfs nog heel veel spullen overbleven. ,,Het is echt een beetje een puinhoop geworden”, verzucht Roos Ykema, voorzitter van MiGreat, een stichting die opkomt voor de belangen van migranten en vluchtelingen. ,,We moesten dit weekend met zeven auto’s naar een opslag rijden om daar alle binnengekomen kleding kwijt te kunnen. Deze kleren liggen nu op een plek waar in principe vluchtelingen hadden kunnen slapen.”

Solidariteit

Volgens Ykema kwamen enkele vrijwilligers ‘geheel ongecoördineerd en onaangekondigd’ spullen uitdelen die totaal niet noodzakelijk zijn, zoals tandenborstels en luchtbedden. Er is zelfs sprake van dumping. ,,We vragen iedereen vriendelijk hiermee te stoppen. Al die spullen zorgen niet alleen voor een stressvolle en gespannen situatie, maar ook voor een enorme berg afval. Spullen die onnodig zijn blijven namelijk liggen op het veld.”

Distributie van goederen in noodsituaties vereist volgens Ykema een professionele aanpak door gespecialiseerde organisaties. ,,We vinden het fijn dat er zoveel solidariteit is in Nederland, maar we willen iedereen toch oproepen om niet meer onaangekondigd naar Ter Apel te komen. Er is al genoeg afval, genoeg stress en onzekerheid. De vluchtelingen en de mensen die daar keihard werken hebben behoefte aan rust.”

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) sluit zich hierbij aan. ,,We gaan niet over het in- en uitnemen van spullen, maar als de organisaties dit vinden dan sluiten we ons daarbij aan”, vertelt woordvoerder Leon Veldt. ,,Het is allemaal ontzettend goed bedoeld, maar als het te veel wordt dan komt dit de rust en het overzicht niet ten goede. Als je echt wil helpen, dan kun je het ook naar een kringloopwinkel in de buurt brengen.”

Yogamatjes

Stichting MiGreat is momenteel de enige niet-medische organisatie die iedere dag aanwezig is buiten Ter Apel. ,,Wij zien het gebrek aan coördinatie”, meldt de organisatie in een verklaring op Instagram. ,,Een distributie vergt kennis en ervaring. Spullen uitdelen uit auto’s is ingewikkeld. Daarnaast zien we spullen voorbij komen die niet acuut nodig zijn.”

De grootste vraag momenteel is naar yogamatjes, slaapzakken en dekens om de koude nachten door te komen. ,,We nemen alléén deze items aan en controleren de kwaliteit. Alle andere materialen worden niet aangenomen en moet je zelf weer mee naar huis nemen.”

Aanstaande donderdag kunnen vrijwilligers dekens en slaapzakken inleveren op een locatie in Sellingen. De gemeente Westerwolde juicht dit toe. ,,Wij vinden dit hartstikke goed en denken dat dit een handige stap is. Het geeft hulporganisaties meer mogelijkheden om spullen beter te coördineren”, laat een woordvoerder weten.

‘Ik wil helpen’

Zangeres Glennis Grace kwam gisteren in de middag aan bij het aanmeldcentrum en vertrok weer rond 18.00 uur. Ze deelde samen met haar vriendengroep spullen uit en maakte een praatje met de mensen die deze in ontvangst namen. Grace en haar vrienden deelden de spullen uit te midden van vrijwilligers van andere initiatieven die hetzelfde aan het doen waren.

In een video die RTL Boulevard publiceerde is te zien dat een hulpverleenster Glennis en haar vrienden toebijt dat ze niet zo ongeorganiseerd te werk moeten gaan. ,,Ik ben hier al de hele week en jullie komen hier zonder het aan te kondigen. Dat is prima, maar je kan hier niet sorteren. De bedoelingen zijn supergoed, maar doe het alsjeblieft meer uit het zicht.” Volgens het programma ging het om een medewerkster van het Rode Kruis, maar dit wordt door een woordvoerder ontkend.

Grace riep haar Instagramvolgers eerder op om een bijdrage te leveren en spullen te doneren. ,,Iedereen kent inmiddels de situatie in Ter Apel en de honderden, honderden vluchtelingen die daar vastzitten en onder erbarmelijke omstandigheden aan hun lot overgelaten worden”, zei ze in een video. ,,Ik wil helpen, mijn vriendenploeg wil helpen en wij hebben besloten om aanstaande zondag daarnaartoe te gaan rijden met de spullen die daar zo nodig zijn.”

Grace is niet de eerste BN’er die de situatie in Ter Apel met lede ogen bekijkt. Talloze bekende mensen spraken via sociale media al hun afkeuring uit.