Puzzelfanaat? Samen online woorden zoeken tussen 17.00 en 18.00 uur

Jenny (22) heeft spijt van transitie naar jongen: ‘Je kunt ook een jongensach­tig meisje zijn’

Jenny (22) twijfelde als puber of ze wel een meisje was. Ze werd transgender jongen, veranderde in haar paspoort haar geslacht en liet zich opereren. Nu heeft ze spijt. En ze waarschuwt de Tweede Kamer: normaliseer een geslachtswijziging niet. ,,Ik weet zeker dat er veel meer mensen zijn met spijt.’’

27 september