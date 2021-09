PvdD op de bres voor quinoa-restaurant. Maar wat als er kroketten op het menu stonden?

Een tosti waar de kaas vanaf druipt, een bitterbal met mayo. De carpaccio in mijn lievelingsrestaurant in Vlijmen. Echt, ik probeer steeds vaker vegetarisch te eten en minder zuivel te gebruiken omwille van de planeet, maar het lukt me lang niet elke dag.



En sinds ik het boek van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren las, schaam ik me voor mijn ruggengraat die ik wat dit betreft dus inderdaad niet heb. Ouwehand die de vinger op de zere plek legt over hoe fout wij met de aarde omgaan. Dat het anders moet. Het was haar partij die al ver voordat het virus onze levens overhoop haalde, waarschuwde voor zoönosen ofwel infectieziekten die van dier op mens over kunnen gaan zoals… juist, ja.