PVV Overijssel ‘ontvoert’ roetveegpiet en schminkt hem zwart

Het filmpje werd in korte tijd vaak gedeeld. De reacties zijn wisselend. ,,Grandioos!! Dit is en blijft ons Nederland met onze cultuur, geschiedenis, tradities én toekomst!”, reageert iemand. Anderen voelen zich ongemakkelijk bij het filmpje en spreken van plaatsvervangende schaamte.

Knipoog

PVV’er Joeri Pool, een van de hoofdrolspelers in het anderhalf minuut durende filmpje, geeft aan dat het duidelijk met een knipoog is bedoeld. ,,Je merkt dat de hele discussie veel teweegbrengt. We wilden het daarom met een knipoog aanpakken. Zo moet je het filmpje ook zien. Je ziet ook gelijk reacties van linkse lui die van een kidnap spreken, maar die mensen zien nergens de humor van in. We roepen absoluut niemand op om roetveegpieten zwart te schminken. Het is gewoon humor.”