PVV trekt lijsttrekker Rotterdam al na 1 dag terug

Burgemeester Maastricht: Terrorisme spookte door mijn hoofd

13:43 Burgemeester Penn-te Strake van Maastricht is diep geraakt door de gewelddadige steekpartijen die gisteravond in haar stad plaatsvonden. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Drie anderen raakten gewond. ,,Dit is heel heftig. Je schrikt dan enorm.''