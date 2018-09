PVV wil in gemeenteraad van Groningen en hoopt op één zetel

Ton van Kesteren, die voor de PVV in de Provinciale Staten van Groningen en in de Eerste Kamer zit, zegt dat de partij af wil van 'prestigeprojecten' als de vernieuwing van de zuidelijke ringweg en het Groninger Forum in de binnenstad.



,,We moeten weer terug naar het gezond verstand. De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. Dat de PVV niet in de gemeenteraad zit, hebben we de afgelopen vier jaar als een gemis ervaren'', aldus Van Kesteren tegen de krant.



De PVV'er zegt 'blij' te zijn als zijn partij een van de 45 zetels binnenhaalt. Groningen gaat op 1 januari samen met buurgemeenten Haren en Ten Boer. De PVV zit met respectievelijk één en twee zetels al in de gemeenteraden van Delfzijl en Pekela.