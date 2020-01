Q Music DJ Stephan Bouwman over de Grammy Awards in De Ochtend Show to go

Esther Ouwehand wil lijsttrek­ker Partij voor de Dieren worden

19:03 Esther Ouwehand wil als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar in. Ze nam het stokje afgelopen najaar al over van boegbeeld Marianne Thieme, maar wil nu ook als nummer 1 de verkiezingscampagne in. Tijdens het congres van de partij in Amsterdam werd de afgezette voorzitter Sebastiaan Wolswinkel geweerd.