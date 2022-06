Quincy Promes veroordeeld tot schadevergoeding vanwege neersteken neef

De Nederlandse profvoetballer Quincy Promes (30) is woensdag door de civiele rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan zijn neef. Dit vanwege een steekincident tijdens een familiefeest, in de zomer van 2020.

De hoogte van de schadevergoeding moet nog bepaald worden. Promes draait ook op voor de proceskosten, zegt advocaat Yehudi Moszkowicz tegen deze site. Hij staat de neef van de profvoetballer bij en bevestigt eerdere berichtgeving door RTL Boulevard. ,,De civiele rechtbank heeft vandaag feitelijk vastgesteld dat Promes mijn cliënt heeft gestoken en dat dit een onrechtmatige daad oplevert waarvan hij de schade moet vergoeden’, licht Moszkowicz toe.

Het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding kan volgens hem wel even duren. ,,Dat gaat via een speciale procedure en daar gaan maanden overheen’’, aldus de raadsman. Zijn cliënt spande de civiele zaak aan nadat hij tevergeefs had geprobeerd het geschil ‘via de koninklijke weg’ op te lossen zonder aangifte te doen.

Om te voorkomen dat Promes zijn geld naar Rusland zou overhevelen - hij verruilde Ajax in februari vorig jaar voor Spartak Moskou - liet zijn neef beslagleggen op de woning van de profvoetballer. ,,Daarna moet je dagvaarden en volgt een vonnis’’, aldus Moszkowicz.

Afgeluisterd telefoongesprek

Promes houdt volgens hem vol dat hij niet onrechtmatig handelde jegens zijn neef. Die stak hij, zo oordeelde de civiele rechter vandaag, in juli 2020 in zijn knie tijdens een familiefeest in Abcoude. Het slachtoffer zou sindsdien zijn been niet meer kunnen gebruiken en lijden aan PTSS. De politie hoorde toevallig over het steekincident tijdens het afluisteren van de telefoon van de profvoetballer in het kader van een onderzoek tegen hem vanwege mogelijke criminele contacten.

In het afgeluisterde gesprek hoorden rechercheurs hoe Promes op 25 juli 2020 om 01.00 uur ’s nachts zijn vader belt over een steekpartij op het familiefeestje de avond ervoor. De speler lijkt te erkennen dat hij zijn neef in zijn knie stak vanwege een ruzie om geld. Hij zegt dat de oom de neef heeft gered door voor hem te springen. ,,Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?” aldus Promes in de via Nieuwsuur uitgelekte transcriptie.

Promes zat in december 2020 twee dagen in de cel vanwege het steekincident. De uitgeschreven versie van zijn woorden in het telefoongesprek met zijn vader, verklaart waarom het Openbaar Ministerie de voormalige Ajax-spits vervolgt voor poging tot moord of doodslag en zware mishandeling. Hij wordt tevens verdacht van de smokkel van synthetische drugs naar Australië en deelname aan een criminele organisatie. Dat laatste zou de reden zijn dat de vijftigvoudig Oranje-international door de politie werd afgeluisterd.

