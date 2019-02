Quote-hoofdredacteur: Ik zie mezelf geen professioneel BN’er worden

Hij zegt tijdens dit gesprek van alles. Dat hij niks, nee, echt niks, heeft onthouden van zijn rechtenstudie. Dat hij te slim was voor de middelbare school en het lerarenkorps te dom. Dat hij feministischer is dan de gemiddelde feminist. En als hij dan de vraag krijgt of het niet iets genuanceerder ligt, iets minder zwart-wit, kijkt hij verbaasd. Het is zoals hij het zegt, niet anders, en hop, hij zit weer midden in een nieuw statement, flink stuk gebak tussen de kiezen. De meegebrachte appelpunt heeft hij in vijf hompen verdeeld, die hij met een grote vork naar binnen werkt.