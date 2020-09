Raad van State: afschot van edelherten in Oostvaardersplassen mag

Edelherten in de Oostvaarderplassen mogen wel worden afgeschoten. Dat stelt de Raad van State vandaag. Daarmee wordt een eerdere uitspraak van een bestuursrechter vernietigd, die een streep had gezet door de opdracht van de provincie Flevoland om het aantal edelherten terug te brengen van 1500 naar 490.

Het provinciebestuur heeft naar het oordeel van de hoogste bestuursrechter van Nederland ‘voldoende onderbouwd’ dat het afschieten van edelherten noodzakelijk is voor de bescherming van de flora en fauna in het gebied. Uit rapporten waar de rechter zich op baseert, veroorzaakt het huidige aantal edelherten door overbegrazing schade in de Oostvaardersplassen. Zo zijn riet, struiken en bomen verdwenen, zijn vogels verdwenen of in aantal afgenomen en zijn er sinds 2009 geen reeën meer waargenomen in het gebied. Er kunnen volgens de onderzoeken niet meer dan 490 edelherten in het gebied leven.

De provincie besloot de opdracht te geven aan Staatsbosbeheer in 2018, nadat er in de winter van 2017-2018 meer dan de helft van het aantal edelherten stierf door voedseltekort. Dit leidde tot maatschappelijke onrust. Eind oktober 2018 was het aantal edelherten weer toegenomen tot 2320.

Onnodig lijden

Het flink terugschroeven van het aantal herten in het natuurgebied, om dat onnodig lijden te voorkomen, was een doorn in het oog van natuurverenigingen Dierbaar Flevoland en Fauna4life. Zij spanden vorig jaar een kort geding aan om het doden van zoveel herten te voorkomen. Een lagere rechtbank oordeelde eerder na bezwaar van die dierenorganisaties dat de afgegeven ontheffing aan Staatsbosbeheer om honderden dieren af te schieten niet voldoende onderbouwd was.

De opdracht van de provincie aan Staatsbosheer om te dieren af te schieten, gold tot 1 januari van dit jaar. Hoewel die periode al is verstreken, kan de uitspraak van vandaag wel gevolgen hebben voor toekomstige besluiten over het terugbrengen van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen, stelt de Raad van State. Staatsbosbeheer gaat het afschot na deze uitspraak niet meteen hervatten, want de herten worden in de bronsttijd met rust gelaten. Eind oktober wordt geteld hoeveel herten afgeschoten moeten worden.

