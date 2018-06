Raad van State: Wiebes moet veiligheid Groningers áltijd voor laten gaan

Grappig bedoelde ijsklont­jes­grap schiet in verkeerde keelgat

8:30 Het was bedoeld als onschuldige grap, maar schiet veel mensen met een allergie in het verkeerde keelgat. Bakkerij Jorink uit Raalte verkoopt schepijs en zette vorige week een bak met ijsklontjes in de vitrine met begeleidende tekst: 'Nieuw: ijs glutenvrij, lactosevrij en zonder suiker'.