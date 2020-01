Raadselachtig ongeval: voetganger loopt op weg en wordt doodgereden door auto

In het Limburgse Geleen is bij een vooralsnog raadselachtig ongeval een voetganger om het leven gekomen die op dat moment op de weg liep. De man liep daar in de nacht van vrijdag op zaterdag toen hij even na middernacht door een auto werd geraakt.

Om 0.37 kwam de eerste melding over het ongeval aan de Oude Postbaan in Geleen binnen bij de politie. Nog geen twee minuten later vertrekt ook de brandweer met de hoogste prioriteit die kant op.

Het slachtoffer is ter plekke overleden. Om 1.22 uur meldt de brandweer dat er sprake is van een ‘dodelijk ongeval’. De politie onderzoekt waarom de man op de weg liep. ,,Gezien de verwondingen is hij vermoedelijk eerder op die locatie aangereden door een personenauto’’, licht de politie toe.

Auto met schade

Een personenauto stond even verderop met schade. Ook de bestuurder werd in de buurt van deze auto aangetroffen. De berijder van die auto is meegenomen voor verhoor.