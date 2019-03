Raadselachtige ontsnapping uit Huis van Bewaring PI Vught

De gevangene ontsnapte omstreeks 14 uur, zo bleek uit bewakingsbeelden. Daarop was de persoon lopend te zien op de parkeerplaats van het complex. De ontsnapping zou volgens niet bevestigde berichten pas drie uur later zijn opgemerkt bij het einde van de dienst van de bewakers. Het gevangenispersoneel moest langer blijven en mocht uiteindelijk rond half acht vanavond naar huis.

In en rond de Penitentiaire Inrichting (PI) werd urenlang gezocht naar de ontsnapte gevangene. Vooralsnog zonder succes. De gedetineerde in kwestie staat in verschillende opsporingssystemen geregistreerd als voortvluchtig. Waarom de ontsnapte gevangene in het Huis van Bewaring zat, is niet bekend. Ook niet hoe hij wist te ontsnappen. In het Huis van Bewaring zitten meestal mensen die nog geen celstraf opgelegd hebben gekregen van de rechter.