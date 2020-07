Raadselachtige overval op Bol.com: ‘Vrijwel onmogelijk zonder hulp’

Bijna 6 uur zat er tussen de komst van de overvallers en het moment dat alarm werd geslagen. Hoe kon het zó lang duren?

Wat is er daar al die tijd toch gebeurd achter de blinde muren van het distributiecentrum op een Waalwijks industrieterrein? Waarom heeft niemand eerder iets gehoord in het pand waar 24 uur per dag wordt gewerkt? Waren de bewakers vastgebonden, waardoor het alarm zo lang op zich liet wachten? Met andere woorden: was er sprake van een gijzeling?



De politie houdt het vooralsnog bij een overval en wil verder ‘zo weinig mogelijk’ over de zaak communiceren om geen ‘daderinformatie’ te verstrekken. En, zo voegt de woordvoerder er nog aan toe: ,,Ook wij hebben veel vragen en nog lang niet alle antwoorden.” Ook Bol.com zwijgt over de precieze toedracht. ,,Wij volgen de politie.”