Rabobank raakt ruim drie ton kwijt door massaal vals geld omwisselen vanuit woonwagenkamp Oss

Video Man schiet met gaspistool op winkelend publiek in Amsterdam

4 januari Een man heeft gistermiddag met een pistool in het rond geschoten in een Amsterdams winkelcentrum. Zo is te zien op videobeelden die rondgaan. Volgens de politie ging het waarschijnlijk om een gas- of alarmwapen, dat op een echt vuurwapen lijkt maar geen projectielen afvuurt.