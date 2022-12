Rabobank verdachte in witwasonderzoek Openbaar Ministerie

Poortwachter

Een woordvoerder van de DNB kan vanwege ‘toezichtsvertrouwelijke redenen’ niets over de aard van die melding zeggen. ,,In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat als wij zaken tegenkomen waarvan wij denken: dit is niet in de haak en dit gaat verder dan bestuursrecht, dan bespreken wij dit met de FIOD en het OM. Het is uiteindelijk aan die partijen om dat verder op te pakken.”