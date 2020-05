Rachel (45) werkte onbeschermd in ouderenzorg en overleed aan corona

Rachel Verbaan is een van de ten minste negen zorgmedewerkers die in Nederland zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ze werkte in de ouderenzorg in Amsterdam. Met 45 jaar is zij de jongste van de gestorven zorgverleners. Ze had geen onderliggende ziekten.

Twee weken geleden maakte het RIVM bekend dat in Nederland negen zorgverleners aan Covid-19 zijn overleden. Bij drie van hen, onder wie ­Rachel Verbaan, waren geen onderliggende ziekten bekend. Het RIVM heeft, desgevraagd, geen recentere cijfers, maar het ligt voor de hand dat in elk geval het aantal ziekenhuis­opnames van zorgverleners in de tussentijd is opgelopen. Tot eind april waren dat er 458.

Steeds zieker

Verbaan, die op 26 april op de intensive care van het Amsterdam UMC overleed, werkte al 29 jaar in de ouderenzorg, de laatste jaren als in verpleeghuis De Gooyer bij Cordaan in Amsterdam.

Bij Cordaan werken de zorgmedewerkers nu standaard met beschermende materialen, zodra iemand op een afdeling besmet is. Dat was nog niet het geval toen Verbaan ziek werd. Personeel droeg alleen beschermende kleding in de nabijheid van bewoners met (een verdenking op) Covid-19. De rest van de tijd liepen ze, geheel volgens de landelijke richtlijnen, onbeschermd rond.

Cordaan werkt mee aan een onderzoek van Amsterdam UMC naar de oorzaak en het verloop van de ­besmettingen binnen verpleeghuizen. ,,Ook wij willen hiervan leren voor de toekomst,” zegt een woordvoerder van Cordaan.

Testmogelijkheden

Er waren in de tijd dat Verbaan nog werkte ook nauwelijks testmogelijkheden voor medewerkers in de ouderenzorg, zegt haar zwager en tevens arts infectieziektebestrijding Peter Schrooders. Toen ze rond ­Pasen steeds zieker werd, kwamen medewerkers uit het verpleeghuis met koorts net in aanmerking voor een test. ,,Maar als zij dan belde dat ze getest wilde worden, dan hoorde ze van de bedrijfsarts: ‘Nee, dat hoeft nog niet, want je voldoet niet aan de criteria’. Die test zou aan haar ziektebeloop niets hebben veranderd, maar ze wilde graag weten of ze besmet was met het coronavirus.”

De familie constateert dat er een gebrek was aan beschermende kleding en testen, maar wil niemand de schuld geven, want ‘de coronacrisis is zo overweldigend groot’. ,,Naar wie moet je wijzen?”