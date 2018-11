Radar: DELA gebruikte valse vingerafdrukken voor nabestaanden

video Geparkeer­de auto rolt kade af en belandt in Rijn, man (39) overleden

13:00 Een 39-jarige man die vannacht met de auto van de Rijnkade in Arnhem af rolde en in de rivier belandde, is overleden. Samen met zijn vrouw zat hij in de wagen. Hij werd vannacht in kritieke toestand met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij later is overleden, zo meldt de politie.