Radicale boeren voorspellen keiharde actie op 18 december: ‘Hierbij verbleekt alles’

FDF werkt volgende week samen met de bouwers van Stichting Grond in Verzet. Hun belangrijkste kritiekpunt is het stikstofbeleid van de overheid . Tijdens een bijeenkomst maandagavond is besloten om 18 december uit te roepen tot landelijke actiedag. Of de boeren die dag de distributiecentra van supermarkten gaan blokkeren om zo de voedselvoorziening te raken, is de vraag. ,,De doelen waar we heen gaan, worden pas op de actiedag zelf bekendgemaakt. Vanaf 7.00 uur zullen onze trekkers in colonnes vertrekken naar de door het bestuur aangegeven bestemming’’, aldus FDF-voorzitter Mark van den Oever.

Wanorde

Het enige dat de radicale boeren willen zeggen, is dat de doelen door heel Nederland zijn te vinden. ,,Om miscommunicatie en wanorde in ons land te voorkomen, zeggen we verder nog niks.’’ Van den Oever roept de boeren en bouwers op voldoende eten en drinken mee te nemen en ook toiletvoorzieningen te regelen. ,,We rekenen op jullie improvisatievermogen. Alles wat wielen heeft, mag deelnemen. Dus kom ook gerust met de auto als je geen trekker hebt.’’



De actie zal volgens FDF keihard zijn, maar wel legaal. ,,We hebben een dubbel doel. We willen als FDF een structurele verbetering aanbrengen in het verdienmodel van de agrarische sector, alsmede het stikstofbeleid van de overheid terugbrengen naar normale proporties.’’



Komende maandag is er opnieuw overleg tussen het Landbouw Collectief (FDF valt ook onder dit collectief) en landbouwminister Schouten en premier Rutte over de stikstofmaatregelen. Om druk op de ketel te houden, laten de boeren de actie van volgende week toch doorgaan.