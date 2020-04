Ramkraak juwelier Tubbergen: politie lost waarschuwingsschoten, vijf verdachten vast

Interview Rob Jetten mist zijn vriend, maar koestert de buurvrouw: 'Het is best pittig’

9:00 Zowat heel groen, cultureel en studerend Nederland heeft in de coronacrisis zijn hoop gevestigd op D66-fractieleider Rob Jetten. Vandaag op het digitale partijcongres stelt hij zijn achterban gerust. Als er meer nodig is, komt er meer. ,,Alleen voor aardappels en cultuur is er een aparte regeling gekomen. Dat is toch een signaal.”